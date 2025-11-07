Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de leurs prédateurs : les renards. Heureusement, une solution a été trouvée pour les éloigner, et elle est plutôt surprenante.
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....
Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...
Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...
Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...
Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...
Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...
Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur les félins, du petit chat domestique au tigre de Sumatra. Ils...
L’aventurier, herpétologiste et photographe Nathanaël Maury se rend en Arizona, à l’extrême sud des États-Unis, où il photographie un...
Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...
Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus...
Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...
Devenus les principaux animaux compagnons en Occident, les chats ont connu une histoire mouvementée depuis leur introduction en tant...
La richesse de la biodiversité est la marque de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire coupé du reste du monde...
Le biologiste américain, Dale Miquelle et ses collègues russes luttent contre la montre afin de créer un refuge pour...
Des centaines de chacals ont récemment investi une baie isolée de l’hostile « Côte des Squelettes » en Namibie....
L’intelligence collective des animaux est un phénomène fascinant qui illustre à quel point la nature regorge de formes d’organisation...
Nos campagnes pullulent de prédateurs de toutes sortes
La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...
