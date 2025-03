Ressources Dans la même catégorie

Article Apprendre le piano : par où commencer et comment progresser ? Le piano, avec sa variété sonore et sa versatilité, est l’un des instruments les plus appréciés et les plus...

Podcast Alizée, elle s’appelait Lolita Alizée aurait pu être l’héroïne d’un livre pour enfants. À l’âge de 15 ans, elle devient l’icône des cours...

Documentaire Chicago Blues: aux origines du blues À travers ce reportage, nous découvrons combien, à Chicago, histoire et musique sont inextricablement mêlées. Le Blues, ancêtre...

Documentaire Des instruments « faits maison » Une guitare exclusivement conçue avec du bambou : c’est une des curiosités que nous propose de découvrir Cédric dans...

Documentaire Mon ado est une star grâce à internet De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...

Documentaire Frédéric François, les secrets d’une carrière de plus de 30 ans Après 30 ans de carrière et 35 million d’albums vendus, les romances débordantes de Frédéric François sont au succès...

Podcast Kim Gordon : ne plaire à personne The girl in the band. Kim Gordon naît à Los Angeles, en 1953. Après ses études d’art, elle quitte la Californie...

Podcast La véritable histoire de Charles Aznavour Charles Aznavour, une légende de la chanson française, occupe une place éminente dans l’histoire musicale du pays. Sa carrière,...

Documentaire Sortir la joie Enfant, je suis monté sur scène et ma voix s’est bloquée nette… plus un son. Alors j’ai dû réapprendre...

Podcast Taylor Swift, la pop star qui fait trembler la Terre Retour sur la petite histoire de cette chanteuse américaine qui, à 34 ans à peine, règne en maîtresse sans...

Conférence Acoustique musicale, déconstruire les instruments La compréhension de l’acoustique musicale passe par une démarche de déconstruction des instruments de musique, permettant ainsi une exploration...

Documentaire Grégoire, ces fans à qui il doit tout Ils sont tourneurs fraiseurs, dentiste ou secrétaire et pour Grégoire ils ont misé leurs économies sur un site internet...

Documentaire La grande histoire du punk Le mouvement «No Future» a-t-il un avenir ? Si le punk évoque plutôt guitares électriques, coupes de cheveux invraisemblables...

Documentaire La soeur géniale – Fanny Hensel, née Mendelssohn Fanny Hensel Mendelssohn (1805-1847), compositrice et pianiste, n’a guère été encouragée par son entourage à mener une véritable carrière. Récit d’une...

Documentaire Musique aux sens Documentaire qui retrace le travail réalisé en 2015 entre le groupe Waxin avec quatre élèves de 6eme de l’INJS et...

Documentaire Metallica | Classic Albums Metallica raconte la genèse de son album phare « The Black Album », qui a fait la une des journaux et...

Documentaire 15 ans après, ils remontent sur scène Leurs succès s’est arrêté du jour au lendemain. Pour la première fois depuis presque vingt ans, ces chanteurs réapparaissent...

Documentaire Aux bars et cætera Ce film nous propose un voyage sur la route de musiciens (Gâtechien, Bud Mc Muffin, …), de bars et...