Documentaire

Reine absolue de la country music, Dolly Parton parvient à rallier l’Amérique fracturée à sa choucroute peroxydée et à ses paradoxes assumés. Portrait d’une immense artiste et d’une icône à l’irrésistible espièglerie.

Depuis près de soixante ans, elle enchante l’Amérique à coups de hits devenus planétaires, de « Jolene », reconverti brûlot indie rock par les White Stripes, à « I Will Always Love You », dont la reprise par Whitney Houston reste la chanson d’une artiste femme la plus vendue de tous les temps. Choucroute peroxydée et combinaisons moulantes à paillettes, la reine absolue de la country a su en outre s’attirer tous les suffrages par ses aphorismes – les « dollismes » – et sa générosité de businesswoman philanthrope. Immense auteure-compositrice-interprète autant que virtuose de l’autodérision – « Ça coûte cher d’avoir l’air bas de gamme ! » –, Dolly Parton, née en 1946, grandit en Cendrillon dans un cabanon sans eau ni électricité des Appalaches auprès de onze frères et sœurs, avant d’emporter, à 17 ans, sa voix de soprano, sa guitare et son rêve de devenir star dans un car pour Nashville. Sûre de son talent, celle qui d’emblée prévient « Just because I’m blonde, don’t think I’m dumb » (« Juste parce que je suis blonde, ne crois pas que je suis idiote ») s’émancipe vite de ses pygmalions pour écrire trois mille chansons et vendre cent millions de disques au cours d’une carrière hors norme. Jouant de sa caricature, l’autoproclamée Backwoods Barbie (« Barbie de la cambrousse »), titre d’un album de 1967, s’honore de servir de modèle aux drag-queens : « Si j’avais été un garçon, j’en aurais été une, c’est sûr »… Plus équitable qu’engagée, mais surtout courageuse et maligne, Dolly, qui a ouvert un parc d’attractions à son nom dans le Tennessee, sait faire entendre la voix de la tolérance. En plein mouvement Black Lives Matter, cette fille du Sud profond rappelle ainsi : « Il n’y a pas que nos petits culs de blancs qui comptent. » Taylor Swift, qui se réclame de son héritage, raconte que, lors d’un concert, son aînée pré #MeToo aurait taclé un importun qui lui hurlait sa flamme d’un sobre : « Je t’avais dit de rester dans le camion.

« Mae West de Nashville »

Retraçant la flamboyante carrière de cette légende vivante de la country – vénérée par Beyoncé qui, à son tour, a repris « Jolene » –, ce documentaire montre comment Dolly Parton, icône queer, a su conjuguer extrême artificialité et vraie profondeur. Car derrière ses extravagants costumes et son maquillage outrancier, la « Mae West de Nashville », attachée à ses Appalaches natales, raconte dans ses textes son intimité et sait y insuffler la gravité d’enjeux de société. Avec sa musique, un inébranlable optimisme qui voile sa mélancolie, et son espièglerie, « sainte Dolly » réussit à fédérer une Amérique fracturée, ralliant à sa bannière colorée Blancs et Noirs, progressistes et conservateurs. Féministe par le parcours plus que par le discours, elle s’investit dans de justes causes, pourvoyant en bibliothèques les enfants privés de livres ou participant en 2020 au financement de la recherche sur le vaccin contre le Covid-19. Au fil de ses apparitions télévisées explosives et en chansons, le réjouissant portrait d’un phénomène attachant qui n’a jamais rendu de comptes qu’à Dieu.

Un documentaire de Nicolas Maupied et Stéphane Davet (France, 2024, 52mn)

Documentaire disponible jusqu’au 07/11/2025