Erik Satie : le dandy solitaire qui a changé la musique. Avec ses Gymnopédies envoûtantes, ses partitions absurdes et son humour pince-sans-rire, Erik Satie demeure une figure unique de l’histoire musicale. Misanthrope tendre, génie anticonformiste, il a influencé Debussy, Ravel, et bien d’autres sans jamais chercher la reconnaissance.