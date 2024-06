Quel gonflable publicitaire choisir pour sa campagne marketing ?

Alors que la concurrence est rude et l’attention des consommateurs est de plus en plus difficile à capter, les entreprises doivent redoubler d’efforts pour se démarquer. À ce titre, les gonflables publicitaires peuvent être une solution originale et impactante pour booster leur visibilité lors d’événements ou de campagnes promotionnelles. Mais, encore faut-il choisir le modèle le plus adapté à sa stratégie de communication. Voici donc quelques conseils pour vous aider.

Quels sont les principaux types de gonflables publicitaires ?

Un gonflable publicitaire est une structure gonflée à l’air ou à l’hélium et conçue pour promouvoir une marque, un produit ou un événement. Ce support de communication grand format se déclinent sous diverses formes, chacune ayant ses spécificités.

Parmi les modèles les plus populaires, on retrouve le ballon publicitaire géant, le véritable classique qui attire tous les regards grâce à sa forme arrondie et sa taille imposante. Le dirigeable gonflable, quant à lui, offre une surface d’impression considérable pour véhiculer un message percutant. De leur côté, les arches gonflables sont incontournables pour marquer l’entrée d’un événement en créant une atmosphère plus accueillante.

Par ailleurs, d’autres structures plus insolites, comme les mascottes gonflables à l’effigie d’un logo, apportent une touche d’originalité à une campagne. De même, les tentes et dômes gonflables permettent de créer une expérience immersive pour les visiteurs. Quel que soit l’objectif de votre campagne, n’hésitez pas à consulter l’ensemble du catalogue gonflable publicitaire de votre fournisseur pour mieux comparer les modèles.

Les critères à prendre en compte dans le choix d’un gonflable publicitaire

Face à cette diversité de gonflables publicitaires, l’analyse de certains des critères clés se révèle indispensable avant toute décision.

L’objectif de communication

Le premier paramètre à prendre en compte est l’objectif de communication de votre campagne. Souhaitez-vous améliorer la notoriété de votre marque, lancer un nouveau produit, assurer une signalétique efficace sur un événement ou créer une animation interactive avec votre public ? Chaque type de gonflable publicitaire répond à des objectifs spécifiques et génère un impact différent.

Par exemple, pour une campagne de notoriété à grande échelle, un ballon géant ou un dirigeable seront particulièrement pertinents. En revanche, pour un lancement de produit, une mascotte gonflable à l’effigie de celui-ci marquera davantage les esprits.

Le lieu et type d’événement

Le choix de votre gonflable publicitaire dépendra aussi fortement du lieu et du type d’événement auquel vous participez. S’agit-il d’un salon professionnel en intérieur, d’un festival en plein air, d’une animation sur le point de vente ?

Les contraintes techniques varient selon l’environnement qui prend en compte espace disponible, l’alimentation électrique ou encore les conditions météorologiques. Une tente gonflable sera idéale pour créer un espace d’accueil lors d’un salon, tandis qu’une arche sera plus adaptée pour marquer l’entrée d’un festival.

La charte graphique et les visuels à mettre en avant

Votre gonflable publicitaire doit être en parfaite adéquation avec votre identité visuelle et les messages que vous souhaitez véhiculer. En ce sens, vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins en agissant sur les couleurs, les formes, l’impression de logos et visuels…

Sachez qu’il est important de concevoir un design impactant qui met en avant vos éléments de marque et vos accroches. Veillez surtout à ce que l’ensemble reste lisible et mémorisable. Aussi, n’hésitez pas à vous appuyer sur les conseils de professionnels pour créer un visuel plus adapté à la structure gonflable choisie.