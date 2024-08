Documentaire

En une vingtaine d’années, le marché du clip hip-hop a fortement évolué, devenant un élément de promotion obligatoire pour n’importe quel artiste. Le milieu est saturé et la qualité des vidéos laisse parfois à désirer par manque d’ambition artistique et de moyens financiers. Malgré tout, certains réalisateurs sortent du lot et sont devenus de véritables références. A travers le regard de la chorégraphe Bérangère Griscelli, ce documentaire laisse la parole à ces hommes et femmes de l’ombre que sont les clippeurs hip-hop français.