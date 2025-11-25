Ils sont 4 millions et demi en France, qu’on les appelle «slashers», le terme à la mode, ou simplement pluriactifs. Ils ont en commun d’exercer plusieurs métiers. Cela représente une personne qui travaille sur six. Ces Français «slashers» cumulent souvent des emplois finalement pas toujours si éloignés les uns des autres, mais il y aussi ceux qui ont des métiers radicalement différents, dans des univers bien séparés. Si certains se lancent dans cette voie par choix et font d’une passion un métier, d’autres cumulent les jobs pour avoir une meilleure situation financière. Surtout, ceux qui s’expriment dans ce reportage, disent tous que leur horizon s’est élargi.
Réalisateurs : LANCELLOTI – BIZEUL – LEMASSON