Conférence

Dès la naissance, le bébé est capable de percevoir et traiter des informations complexes grâce à son cerveau qui présente une organisation structurelle et fonctionnelle déjà élaborée. L’intense maturation et plasticité des réseaux cérébraux vont lui permettre d’acquérir d’impressionnantes capacités sensorimotrices et cognitives pendant les premiers mois, et d’apprendre de son environnement.

Jessica Dubois, co-responsable de l’équipe Neuropédiatrie InDev/Inserm au CEA-NeuroSpin explique comment les recherches récentes en neuro-imagerie permettent de mieux comprendre les multiples facettes du développement du cerveau des bébés et de ses pathologies précoces.