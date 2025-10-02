On les trouve chez les animaux comme chez les plantes, les bactéries ou les virus. Elles permettent le battement régulier de votre cœur, la digestion de votre dernier repas, maintiennent votre corps à une température constante, participent à la lutte contre les infections qui vous menacent.
Les protéines sont partout où la vie existe et la science les étudie depuis des décennies, mais elles sont si nombreuses et si diverses que leur monde reste encore à explorer. Nous vous invitons à découvrir ces recherches passionnantes en compagnie de Marie-Hélène Le Du, chercheuse CEA à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule.