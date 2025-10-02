Ressources Dans la même catégorie

Conférence Soigner le cerveau sans médicament grâce aux neurosciences La révolution des neurosciences est en marche et s’apprête à transformer notre vie au quotidien. Explication d’une technologie, l’électro-encéphalographie...

Podcast Non, apprendre par cœur n’est pas très efficace Répéter mécaniquement une information n’est pas la méthode la plus efficace pour l’ancrer durablement en mémoire. D’autres stratégies, fondées...

Article A quoi sert une dialyse ? La dialyse est un traitement médical essentiel qui sert à remplacer certaines des fonctions des reins, principalement l’élimination des...

Conférence L’incroyable plasticité cérébrale du cerveau humain On croyait que le cerveau se cristallisait structurellement lorsqu’arrivé à maturation. Or, on commence à découvrir que ce n’est...

Conférence Le regard du peintre Des grottes de Lascaux à nos jours, notre héritage artistique met en lumière le caractère à la fois singulier...

Podcast Comment votre mémoire reconstruit le passé Plutôt que d’enregistrer fidèlement le passé, la mémoire le reconstruit. Ele ne fonctionne pas comme un enregistrement fidèle des...

Conférence Quand les neurosciences rencontrent l’éducation Mais que serait le corps sans le cerveau ? C’est la question que se pose Eric Gaspar, professeur de...

Podcast Régénérer ou la quête du Graal Quel est le point commun entre le capitaine crochet, Dark Vador et Nick Fury ? Il s’agit de trois...

Documentaire L’Homme dévisagé Le 24 mars 1993, lors d’une intervention sur un feu d’entrepôt à Rungis, Erick Vauthier, pompier de Paris, est...

Documentaire Quand le corps s’exprime Le corps communique de façon parfois plus éloquente que les paroles. Les expressions du visage et les postures expriment ...

Podcast Multitasking : l’impossible multitâche des hyperconnectés Combiner plusieurs activités numériques réduit nos performances et peut altérer nos capacités de concentration à long terme. Dans cet...

Documentaire Incroyable corps humain Un docu qui permet de découvrir par des expériences en tout genre le rôle joué par les différents organes du...

Documentaire La face cachée de la médecine parallèle En marge de la médecine traditionnelle, les thérapies dites «douces», «parallèles», ou encore «non conventionnelles» ont le vent en...

Conférence Activité physique et santé : vous être votre ADN ! Les intervenants vont balayer les bienfaits d’une activité physique pratiquée régulièrement en présentant les différents mécanismes d’action sur le...

Podcast Les records improbables du corps humain Le corps est une formidable machine où tout un tas d’informations de fluides circulent. Mais si l’on parle souvent...

Conférence Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...

Documentaire Les pouvoirs secrets du goût (1/2) – Du besoin au désir Du sucré à l’amer en passant par l’umami, les saveurs, inégalement appréciées par nos papilles, jouent un rôle essentiel...

Documentaire Peut-on pirater le cerveau? Notre cerveau est un ordinateur biologique, gardien de nos vies, nos mémoires et nos aspirations. Pourra-t-on un jour le...

Conférence Cerveau et épilepsie Le cerveau, organe central du système nerveux, joue un rôle crucial dans la régulation de nombreuses fonctions vitales, notamment...