Conférence

La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, où chacune peut influencer l’apparition et l’évolution de l’autre. Les personnes souffrant de troubles dépressifs présentent un risque accru de développer des pathologies cardiaques, tandis que les patients atteints de maladies cardiovasculaires sont plus vulnérables à la dépression.