Conférence Les interactions plantes – insectes Sans les insectes pollinisateurs, près de 90% des plantes seraient incapables de se reproduire. Les fleurs, organes reproducteurs des...

Conférence Les plantes ont-elles un cerveau? Les plantes fascinent depuis toujours par leur manière de vivre, de s’adapter et de communiquer avec leur environnement. La...

Article 4 infos insolites sur les plantes carnivores Les plantes carnivores fascinent depuis toujours. Leur allure étrange et leurs pièges redoutables semblent sortir tout droit d’un film...

Article 4 infos insolites sur les aurores boréales Spectaculaires, mystérieuses et chargées de poésie, les aurores boréales fascinent l’humanité depuis des siècles. Ces rubans lumineux dansants qui...

Documentaire Fakarava : la perle des Tuamotu Vivre sur une île paradisiaque baignée dans des lagons aux eaux limpides, c’est le quotidien des 900 habitants de...

Documentaire Lettonie : la nature en héritage La Latgale est une région balte très ancienne à l’Est de la Lettonie, partageant une frontière avec la Russie....

Documentaire Costa Rica : la nature à l’état pur Costa Rica est une terre riche par la remarquable diversité de sa nature. Ayant commencé sa révolution verte, il...

Documentaire Tout comprendre sur les forêts humides Les forêts humides abritent plus de la moitié de la faune et de la flore de notre planète. Apprenez-en...

Documentaire Lembeh, le paradis indonésien Le détroit de Lembeh, en Indonésie, fait partie des meilleurs spots de plongée au monde : sa biodiversité abrite...

Documentaire Les entrailles de l’océan – Cap sur l’Atlantique Les îles volcaniques suivant la dorsale qui traverse l’océan Atlantique sont le lieu de rendez-vous de nombreux manchots, éléphants...

Documentaire Clin d’œil – La posidonie Vous voyez cette petite boule brune et fibreuse sur le sable ? Elle est essentielle à l’équilibre de notre...

Documentaire L’archipel sauvage des Bijagos | Merveilles de la nature Paradis naturel aux plages infinies et aux vastes mangroves, l’archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, est un lieu stratégique pour...

Documentaire Quand les vagues attaquent Quand la mer se fâche, elle peut nous faire aussi bien rêver que… trembler ! Au plus près des...

Documentaire Planète Terre – Les eaux vives Du canyon du diable, au Venezuela, au Nil et à ses crocodiles, plongée dans les eaux douces qui enchantent...

Documentaire Gibraltar Situé en Europe du Sud, plus précisément au sud de l’Espagne, le Détroit de Gibraltar est un endroit très...

Article Quelles sont les différentes variétés d’opales naturelles en Australie ? L’opale est une variété de silice hydratée. En joaillerie, cette pierre fine fait partie des pierres les plus appréciées....

Article 4 infos insolites sur les éclairs Les éclairs font partie des spectacles les plus impressionnants que la nature puisse offrir. Chaque flash qui illumine le...

Documentaire Survivre à l’hiver dans les Alpes suisses Fermé en hiver au public, le parc national suisse autorise alors quelques rares personnes à observer les stratégies des...

Documentaire La splendeur des Bahamas – 1/5 – Grottes et trous bleus Les nombreuses cavités naturelles des Bahamas offrent un spectacle féerique et témoignent de l’histoire géologique de l’archipel. Grottes sous-marines et...