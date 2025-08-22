Les glaciers sont présents sur presque tous les continents. Cependant, ils fondent rapidement en raison du réchauffement climatique. Découvrez comment se forment et disparaissent les glaciers.
Sans les insectes pollinisateurs, près de 90% des plantes seraient incapables de se reproduire. Les fleurs, organes reproducteurs des...
Les plantes fascinent depuis toujours par leur manière de vivre, de s’adapter et de communiquer avec leur environnement. La...
Les plantes carnivores fascinent depuis toujours. Leur allure étrange et leurs pièges redoutables semblent sortir tout droit d’un film...
Spectaculaires, mystérieuses et chargées de poésie, les aurores boréales fascinent l’humanité depuis des siècles. Ces rubans lumineux dansants qui...
Vivre sur une île paradisiaque baignée dans des lagons aux eaux limpides, c’est le quotidien des 900 habitants de...
La Latgale est une région balte très ancienne à l’Est de la Lettonie, partageant une frontière avec la Russie....
Costa Rica est une terre riche par la remarquable diversité de sa nature. Ayant commencé sa révolution verte, il...
Les forêts humides abritent plus de la moitié de la faune et de la flore de notre planète. Apprenez-en...
Le détroit de Lembeh, en Indonésie, fait partie des meilleurs spots de plongée au monde : sa biodiversité abrite...
Les îles volcaniques suivant la dorsale qui traverse l’océan Atlantique sont le lieu de rendez-vous de nombreux manchots, éléphants...
Vous voyez cette petite boule brune et fibreuse sur le sable ? Elle est essentielle à l’équilibre de notre...
Paradis naturel aux plages infinies et aux vastes mangroves, l’archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, est un lieu stratégique pour...
Quand la mer se fâche, elle peut nous faire aussi bien rêver que… trembler ! Au plus près des...
Du canyon du diable, au Venezuela, au Nil et à ses crocodiles, plongée dans les eaux douces qui enchantent...
Situé en Europe du Sud, plus précisément au sud de l’Espagne, le Détroit de Gibraltar est un endroit très...
L’opale est une variété de silice hydratée. En joaillerie, cette pierre fine fait partie des pierres les plus appréciées....
Les éclairs font partie des spectacles les plus impressionnants que la nature puisse offrir. Chaque flash qui illumine le...
Fermé en hiver au public, le parc national suisse autorise alors quelques rares personnes à observer les stratégies des...
Les nombreuses cavités naturelles des Bahamas offrent un spectacle féerique et témoignent de l’histoire géologique de l’archipel. Grottes sous-marines et...
Paysages sauvages, climat tempétueux, l’Irlande incarne la nature à l’état brut. Là bas, loin de tout, des hommes ont...
