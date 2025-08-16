De la mystérieuse Socotra à la luxuriante Réunion, des plaines abyssales aux forêts de nuages, cette conférence explore quelques unes des plus fascinantes merveilles biologiques de l’Océan Indien et en détaille diverses applications bio-mimétique.
De la mystérieuse Socotra à la luxuriante Réunion, des plaines abyssales aux forêts de nuages, cette conférence explore quelques unes des plus fascinantes merveilles biologiques de l’Océan Indien et en détaille diverses applications bio-mimétique.
La Namibie est un pays incroyable. Un moment, vous admirez les otaries à fourrure venues se reproduire le long...
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chutes d’Iguaçu sont parmi les plus puissantes et les plus larges du...
Au coeur de la Sibérie se trouve le lac Baïkal, un lac de tous les extrêmes. Vieux de vingt-cinq...
Le Sahara, plus grand désert chaud du monde, évoque immédiatement des étendues infinies de sable brûlant, des mirages et...
On le sait peu, mais les plantes sont elles aussi douées de sens… et elles savent les utiliser !...
Palau est une nation d’îles située dans l’Océan Pacifique. N’ayant obtenu son indépendance qu’en 1994, Palau fait parti de...
Quels sont les enjeux de cette bio-inspiration pour l’Homme ? En quoi cette approche renouvelle les recherches scientifiques sur...
Il existe une île, au bout du monde, où les arbres sont des géants. Ils peuvent atteindre 100 mètres...
Voyage sur les rives du lac Tanganyika, immense étendue située au coeur de paysages sauvages d’Afrique centrale. Un refuge...
Bactéries, virus, mais aussi spores de champignons, algues, pollen et même insectes : les micro-organismes dérivent constamment dans le...
S’il existe une plante qui est aujourd’hui à la mode et que tout le monde s’arrache, c’est bien l’orchidée....
Il y a 20 millions d’années débute le formidable mouvement tectonique qui aboutit à la formation du rift africain,...
\r\nLorsque Dieu créa les Pyrénées, dit la légende, il fabriqua les rochers de telle sorte qu’ils puissent boire la...
Le 24 août 2005, une tempête tropicale se forme dans les Bahamas. Quelques jours plus tard, elle frappe et...
La forêt et les dangers naturels, importance et limite de la forêt face aux différents types de dangers naturels...
Costa Rica est une terre riche par la remarquable diversité de sa nature. Ayant commencé sa révolution verte, il...
Occultes et souvent négligés dans l’étude océanographique, les salpes sont un groupe d’organismes marins qui défient la compréhension humaine...
Les théories de l’évolution de Charles Darwin sont dans ce film au banc d’essais, car elles sont aujourd’hui mises...
En Suisse, à mesure que ces traditions alpestres se perdent, la forêt et les broussailles gagnent du terrain, et...
À l’image de la tragédie qui embrase l’Australie, des incendies d’une violence inédite dévorent les forêts partout dans le...
