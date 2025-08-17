Documentaire

La Namibie est un pays incroyable. Un moment, vous admirez les otaries à fourrure venues se reproduire le long du littoral namibien et l’instant d’après, vous vous retrouvez à faire du surf sur les pentes sablonneuses du désert de Namib, l’un des plus anciens au monde.

Mais, la Namibie compte aussi un nombre impressionnant de parcs nationaux et de réserves privées dédiés à la protection de la faune et la flore existante ainsi qu’à la réintroduction d’espèces disparues.

Les touristes peuvent venir y admirer plus d’une centaine d’espèces animales, des guépards aux girafes, tous évoluant en liberté dans la nature sauvage et époustouflante du pays.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Namibie, De faunes et de sables »

Réalisation : Denis Bertrand

