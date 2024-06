Documentaire



Alice Poncelet, chercheuse à l’université de Liège, étudie les conséquences du changement climatique sur les populations. Accompagnée du guide Wasama Doja, elle parcourt le pays du nord au sud. Le Bangladesh est un immense delta surpeuplé où se rejoignent le Gange et le Brahmapoutre, deux des plus grands fleuves du monde. En temps normal, au moment de la mousson, un tiers en moyenne du territoire est inondé. Les habitants ont appris à s’adapter à ces aléas climatiques. Mais le réchauffement de la planète est en train de changer la donne, augmentant le débit des précipitations venues de l’Himalaya et favorisant l’élévation du niveau de la mer. Les inondations augmentent en volume mais aussi en durée…

Un film de Morad Aït-Habbouche, Hervé Corbière

©Ampersand