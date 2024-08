Documentaire

Soucieux de réduire leur empreinte carbone et de consacrer plus de temps à leur famille, des Britanniques ont décidé de tourner radicalement le dos au confort moderne et à la société de consommation. Installés sur une île déserte ou au fin fond de la campagne galloise, ils sont bien décidés à faire des émules et à empêcher ainsi l’effondrement climatique.

Reportage (Allemagne, 2021, 32mn)

