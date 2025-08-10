Documentaire

La Suède annonce une nouvelle révolution industrielle « verte » près du cercle polaire : usine de batteries électriques, aciéries à l’hydrogène, mines exploitées grâce aux énergies renouvelables… Stockholm veut se développer, tout en décarbonant les industries les plus polluantes. Une recette miraculeuse ? Pas pour les Samis, dont les terres sauvages sont peu à peu envahies.

La Suède fait partie des rares pays qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2045. Pour atteindre cet objectif, le pays n’a pas opté pour la décroissance mais pour une nouvelle révolution industrielle. Des investissements massifs ont lieu au nord du pays, près du cercle polaire. Tous ces projets industriels ont un point commun : produire en présentant un bilan carbone minimum. Cette région sauvage et longtemps oubliée des investisseurs, change de visage. Skelleftea, 30 000 habitants, a été choisie par Northvolt, un fabricant de batteries électriques suédois, pour installer sa giga-usine. Sur l’équivalent de 300 terrains de football fraîchement déboisés, Northvolt a commencé à produire ses batteries. L’entreprise livrera bientôt 1 million d’unités chaque année pour équiper nos voitures. Et elle cherche à recruter massivement.

Fatos Senel est une ingénieure turque de 28 ans, venue travailler dans le Grand Nord suédois. Après avoir commencé sa carrière dans une raffinerie, elle a rejoint les premiers employés de Northvolt il y a 8 mois, avec enthousiasme. Elle pense que son travail ici contribuera à « faire du pétrole de l’histoire ancienne ». De son côté, Helena Renström, directrice de la communication de la ville, doit convaincre des milliers de personnes et leurs familles que le Grand Nord est prêt à les accueillir, et que Skelleftea est une ville d’avenir. Mais cette transition verte ne fait pas que des heureux : la toundra boréale est le territoire des Samis. C’est dans ces grands espaces qu’ils élèvent leurs rennes depuis 4 000 ans. Jorgen Stenberg est un éleveur sami. Depuis dix ans, il voit se multiplier les fermes éoliennes sur ses pâturages, et s’oppose à tous ces nouveaux projets industriels qui nuisent à ses rennes et à la nature…

