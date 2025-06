Documentaire

Quelle eau buvons-nous vraiment ? De l’eau? De l’eau pour boire, pour se nourrir, pour se laver. Chaque jour, il en faut pour tous les êtres vivants sur Terre. Et jamais ce bien vital ne s’est autant imposé comme un défi majeur : un peu partout sur la planète, l’eau manque de plus en plus ou devient trop polluée. De l’eau potable, en quantité et qualité satisfaisante, voilà donc l’enjeu qui nous concerne tous? Et pour lequel nous avons mené l’enquête en France et à travers le monde pour répondre à ces questions-clé : quelle eau buvons-nous aujourd’hui ? Et quelle eau boirons-nous demain ? Une enquête qui commence à notre robinet? Chez nous, de l’eau qui coule quand on l’ouvre : quoi de plus banal ? Et pourtant, savons-nous ce qui se cache d’extraordinaire derrière ce geste ordinaire ? Nous dévoilerons les secrets du fascinant réseau qui rend notre eau potable. Une eau menacée par une nouvelle pollution : les médicaments ! En France, nous sommes champions de leur consommation et, sans le savoir, nous déclenchons des réactions en chaîne? Comment ces molécules se retrouvent-elles dans nos eaux et avec quels effets édifiants sur l’environnement ? Quand nous buvons au robinet, que sait-on des risques pour notre santé ? Et la quantité d’eau que nous utilisons, qu’en savons-nous vraiment ? Officiellement, c’est 150 litres par jour pour chaque Français. Mais ceci n’est que la partie visible de l’iceberg : nous révélerons pourquoi nous en consommons 5 000 litres par jour, soit 30 fois plus ! C’est l’eau « cachée » notamment derrière les produits que nous mangeons. Quel est l’impact insoupçonné de cet immense prélèvement d’eau en France mais aussi à l’autre bout du monde ? Quelles alternatives pour réduire cette consommation ? Si nous risquons de manquer d’eau un jour, est-il déjà possible de recréer de l’eau ? Partout sur Terre nous explorerons les expériences les plus audacieuses pour tenter de créer l’eau douce. Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.