Conférence Les métaux stratégiques pour la transition énergétique Les métaux stratégiques jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique moderne, représentant une composante cruciale pour le développement...

Documentaire Tempête dans les Alpes-Maritimes Depuis 1982, le département des Alpes-Maritimes est celui qui collectionne le plus de décrets de catastrophes naturelles en France...

Conférence Numérique et basse technologie Alors que la mutation vers le tout numérique bat son plein, on commence à en voir certains effets. D’abord...

Documentaire Agriculture durable : la révolution silencieuse des paysans Agriculteurs en transition, bio, agroécologie et élevage régénératif : ce documentaire explore si l’agriculture peut sauver la planète.

Documentaire Les énergies de la mer, toujours en lice ? Parviendrons-nous un jour à produire de l’électricité à grande échelle en utilisant la puissance des océans ? Un état...

Article Regards documentaires : comment les stations de ski évoluent vers plus de durabilité La région française Rhône-Alpes est célèbre pour ses chaînes de montagnes imposantes et sa culture vivante des sports d’hiver....

Conférence Le lin et les hommes Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est...

Conférence Aux défis de l’anthropocène L’humanité, qui dispose aujourd’hui des formidables moyens que lui procurent toutes les avancées de la technoscience, trouvera-t-elle les ressources...

Documentaire Entre terre et mer – Les îlots, sentinelles du changement climatique Entre Terre et Mer vous embarque pour 4 jours de mission scientifique dans le Sud de la grande Terre....

Documentaire Expédition Kachgar – La route de la soie Nous traversons la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie, pour voir les défis liés à l’accès à l’eau et...

Documentaire Les coulisses de la science – L’aquaculture des micro-algues Les microalgues représenteraient une alternative au pétrole, une source de protéines alimentaires, tout en recyclant du dioxyde de carbone....

Podcast Vin et changement climatique Le vin n’est pas un alcool comme les autres en France. Et c’est vrai, plusieurs siècle avant notre ère,...

Documentaire Sauver les tourbières de l’île de Rügen Des bénévoles soucieux de s’impliquer activement dans la protection du climat consacrent leurs vacances à renaturer des tourbières sur...

Documentaire Les secrets de la ruche

\r

Douceur des plus appréciées, le miel possède de plus de nombreuses vertus. Depuis l'Antiquité, elles sont d'ailleurs exploitées par...

Documentaire Les voleurs d’or bleu Et si l’eau était confisquée par les plus riches et les plus puissants ? Impossible ? C’est pourtant ce...

Documentaire Le scandale de l’eau en bouteille A-t-on conscience de l’impact sur l’environnement de cette bouteille d’eau en plastique si pratique que beaucoup d’entre nous consomment...

Conférence L’eau en droit international: entre singularité et pluralité Source de vie, l’eau douce est une ressource naturelle qui présente des contours marqués de singularité. Elle est de...

Conférence Permaculture: s’inspirer de la nature, changer la société La permaculture séduit toujours plus de Romands. Plus qu’une façon de jardiner, elle propose une philosophie de vie, qui...

Conférence Les récifs coralliens sous surveillance Bien que les récifs coralliens fassent partie des écosystèmes les plus diversifiés en termes d’espèces, de couleurs, de formes,...