La Norvège génère plus de 10 millions de tonnes de déchets par an, dont deux millions de tonnes d’ordures domestiques. Le pays fait la part belle au recyclage et à la récupération. Et ce qui ne peut être réutilisé, tout ce qui dans la plupart des pays du monde finirait en décharge, est ici transformé en énergie. Mais cette stratégie de substitution des énergies fossiles se heurte aujourd’hui à une improbable difficulté: la Norvège manque d’ordures pour alimenter ses incinérateurs. Le troisième exportateur mondial de pétrole et de gaz est désormais importateur de déchets