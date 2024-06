Documentaire



Depuis quelques années les éoliennes sont le sujet de multiples débats. Ce film se propose d’aller à la rencontre de quelques uns de ces « pro » et de ces « anti-éoliens ».

Il raconte la lutte quotidienne de ces Don Quichotte des temps modernes que sont les « anti », face aux « défenseurs du vent ».

Quelles sont les motivations des uns et des autres ?

Pourquoi un tel déferlement de passion dans un camp comme dans l’autre ?

Car ici, il s’agit bien de camp et de combat, d’une bataille…LA BATAILLE DU VENT

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Thomas Roy-Laurent