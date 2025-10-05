Documentaire

En l’an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur dans la basilique Saint-Pierre de Rome par le pape Léon III. L’événement est retentissant : dans les livres d’histoire, il marque non pas un commencement mais un recommencement, et même une renaissance. Mais l’événement est plus complexe qu’il n’y paraît…

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : 800, le couronnement de Charlemagne, avec Steffen Patzold.

Documentaire disponible jusqu’au 09/06/2026