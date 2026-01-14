Au VIIIe siècle, à Byzance, Irène devient régente pour son fils, l’empereur Constantin VI. Mais, très vite, elle comprend que la plus belle des couronnes c’est celle qu’on ne partage pas. En 797, elle fait arrêter son propre fils et ordonne qu’on le rende aveugle afin de gouverner sans partage l’Empire byzantin. Partez à la rencontre de cette mère prête à tout pour conserver son titre de souveraine absolue.