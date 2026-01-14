Roi fragile dans un royaume à feu et à sang, Charles VI souffre de terribles troubles mentaux. Odette de...
La mort de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, est l’un des épisodes les plus insolites...
Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...
Les Vikings n’avaient pas de cornes sur leurs casques, ils ne naviguaient pas dans des drakkars, et ils ne...
À la différence des civilisations méditerranéennes, les peuples du Nord des époques antique et médiévale ne forment pas une...
Et si l’histoire que vous pensiez connaître sur Jeanne d’Arc n’était qu’une version parmi d’autres ? Un docufiction animé...
L’histoire de France s’écrit souvent à travers les figures de proue qui ont su, par leur fer ou par...
Franck Ferrand nous parle du grand-duché d’Occident, un des Etats les plus prospères, les plus fascinants du Moyen-Age. Il...
Tatouée ou portée en penditif, la khamsa (en arabe) ou tafust (en langue berbère amazighe) est un talisman qui...
Au Moyen Âge, se développe un peu partout en Europe une discipline mystérieuse : l’alchimie. Ceux qui la pratiquent...
En 1347, la peste noire apparaît. C’est une des plus graves catastrophes démographiques que l’Europe ait connues, fauchant plus...
Fondé au douzième siècle, l’ordre des Templiers a commencé avec une poignée d’hommes recrutés pour protéger des attaques les...
Les techniques de combat et le code d’honneur des samouraïs ont inspiré la littérature et le cinéma. Ce docu-fiction...
Le regard franco-français que nous portons sur les guerres de Religion nous fait presque oublier que l’ensemble du continent...
L’histoire du Roi Arthur a été écrite au Moyen-Age, mais se déroule des siècles auparavant. Richard Harris récolte des...
L’archéologue Peter Eeckhout raconte la conquête d’une terre inhabitée, le Groenland, par le chef Viking Erik le Rouge en...
Sous la dynastie mérovingienne, qui règne sur les Gaules entre 481 et 751, plusieurs villes reçoivent simultanément le statut...
Le vendredi 13 octobre 1307, il y a près de 700 ans, une opération d’une immense envergure fut menée...
Après un siècle de fouilles, les scientifiques ont découvert que la célèbre cité de Teotihuacan, au Mexique (du IIe...
Dagobert 1er est le plus brillant des rois mérovingiens, successeurs de Clovis à la tête du Regnum Francorum (le...
