Documentaire

C’est le troisième site naturel le plus visité au monde. Une montagne mythique qui attire chaque année des millions de visiteurs et des dizaines de milliers de randonneurs. L’été, le Mont Blanc est le théâtre d’événements surprenants : des défis sportifs hors normes, des petits boulots uniques au monde, et même des défilés de Haute Couture suspendus dans les airs!

C’est aussi le moment où les alpinistes se retrouvent pour des expéditions spectaculaires : 25000 personnes tentent chaque année l’ascension du Mont Blanc, sous la surveillance des forces de sécurité mobilisées en permanence.