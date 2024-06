Documentaire

Vue d’hélicoptère, Mexico est une ville sans fin, traversée d’artères baptisées « Révolution » ou « Patriotisme », et mesurant jusqu’à 50 kilomètres de long. Lorsque Hernán Cortés la découvre en 1519, c’est déja une cité lacustre gigantesque située à plus de 2 000 mètres d’altitude. De nos jours, on dit que la cité aztèque ne s’est jamais éteinte et que l’énergie qui circule dans la ville espagnole, puis mexicaine, est son héritière. Sur toutes les places et dans les arènes, concheros, mariachis ou toreros sont ainsi animés de cette force. Les nombreux touristes peuvent à bord des taxis coccinelles tourner dans cette mégapole, entre les villes illégales de la périphérie et les quartiers futuristes. Maintes fois touchée par les épidémies, les incendies et les tremblements de terre, Mexico semble pourtant invincible…

“ Carnets du Mexique” est une invitation à la découverte de la vie quotidienne au Mexique aujourd’hui.

Depuis quelques années, le Mexique est devenu une destination privilégiée des touristes du monde entier.

Centres balnéaires ultramodernes, plages de corail blanc, visites guidées de sites archéologiques mayas font l’ordinaire des séjours proposés par les agences touristiques; mais les visiteurs attentifs devinent sans peine derrière ces images attendues les signes d’un pays immense, surprenant et chaleureux.

Dans cette série, comme dans les précédents “Carnets” nous aborderons la réalité mexicaine à partir de la vie de tous les jours.