Certains départements ne font pas rêver. Ils ont même tendance à nous donner le bourdon… Qui accepterait un week-end dans les Ardennes ? Nous !!
N’est pas Saint-Tropez qui veut : dans le classement 2010 des villes préférés des français, Charleville-Mézières, capitale des Ardennes, est… dernière. Entre 1999 et 2006, la ville a perdu 8,8% de sa population !
Nous irons à la découverte de ce département réputé sinistré, à la rencontre d’Ardennais pur jus ( de Cacasse) qui veulent redorer le blason de leur région.

Un documentaire de Louis Lanher