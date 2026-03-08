L’anthropologue Nastassja Martin et le réalisateur Mike Magidson se rendent au fin fond du Kamtchataka, le temps d’un été, où ils vivent avec Daria et sa famille au cœur de la forêt. L’été est une période d’explosion végétale et de profusion animale et c’est le temps des retrouvailles. Les petits-enfants de Daria quittent leur école en ville pour renouer, en compagnie des adultes, avec des croyances et un mode de vie en osmose avec la nature environnante.
Un documentaire de Mike MAGIDSON, Nastassja MARTIN