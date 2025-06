Documentaire

On connait le couchsurfing qui permet de squatter les canapés du monde entier pour faire des économies sur son budget vacances. Voici désormais le foodsurfing, une nouvelle tendance qui permet de partager un repas chez l’habitant partout dans le monde. C’est via Internet que de nombreux passionnés de cuisine proposent aux touristes ou aux curieux de partager un moment autour d’une table. Un bon plan pour faire des rencontres et découvrir un pays et sa gastronomie d’une manière authentique. Cet été, à vous de jouer les touristes gastronomiques ! Un documentaire de Dorian Chotard.