Documentaire

Comment, dans l’un des états les plus pauvres du monde, des êtres humains réussissent-t’-ils à changer le destin de leur pays ? Le documentaire, tourné après les séismes de 2015, présente le suivi sur 4 mois de 6 personnes exceptionnelles, sur 6 domaines caractéristiques du Népal d’aujourd’hui. Ces six personnes se débattent depuis longtemps pour faire évoluer leur pays en dépit des difficultés habituelles et des difficultés particulières qui ont suivi les séismes. Chacun a obtenu des résultats très importants. On voit aussi en arrière-plan le contexte social et politique avec l’incroyable blocus de l‘Inde qui a paralysé le pays, le vote historique de la première constitution du Népal, l’attribution du premier passeport avec la mention « Autre » (transgenre), l’extrême pauvreté, etc. Un documentaire produit, réalisé et monté par Anne Greffe.