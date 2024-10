Documentaire



Des chercheurs ont découvert les traces de cités médiévales très étendues au cœur de la forêt tropicale cambodgienne. Au-delà des prodigieux vestiges de pierre d’un empire qui a régné sur l’Asie du Sud-Est entre le 9ᵉ et 15ᵉ siècle, que sait-on des populations qui vécurent à Angkor ? À quoi ressemblait la vie quotidienne et l’organisation de la Cité ? Quelles étaient les coutumes et les croyances de ce peuple qui a façonné Angkor et en a fait la grandeur ? Au cœur de la plaine d’Angkor, Pierre Bâti, archéologue à l’INRAP, a dirigé un grand projet de fouilles archéologiques à la faveur des travaux d’aménagement de l’aéroport international de Siem Reap. Pour comprendre l’organisation de la grande cité khmère au Moyen Âge, son équipe d’archéologues français et cambodgiens a tout mis en œuvre pour retrouver des traces des anciennes populations dans une zone qui n’avait jamais été étudiée jusqu’alors.

Réalisateur : Olivier Horn