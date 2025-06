Documentaire

Au pied de l’Himalaya, à la frontière séparant l’Inde du Népal, vivent les Raji, un peuple nomade chasseur de miel. Ils escaladent les arbres géants de la forêt du Teraï, risquant leur vie pour récolter le miel de l’apis laboriosa, la plus grande abeille migratrice du monde. Le film nous emmène ainsi au coeur de la mystérieuse forêt du Népal, et nous raconte l’histoire des derniers Raji et de la quête d’Eric Valli, l’un des plus grands photographes du Népal, fasciné par la prodigieuse harmonie de ce peuple avec la nature. Un documentaire réalisé par Eric Valli & Debra Kellner