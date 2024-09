Documentaire



L’arche de Noé, l’expédition des Argonautes, les vagabondages des Amazones ?

Constantinople, l’empire byzantin, l’empire ottoman,… Autant de noms magiques, mêlant la mythologie à l’histoire, qui appartiennent au passé d’un seul et même pays: la Turquie. Berceau des civilisations où les paysages ressemblent à des monuments, la Turquie compte 60 millions d’habitants, tous unis entre eux par un sens inné de la fraternité et de l’hospitalité. Carrefour entre l’Occident et l’Orient, ce pays concilie passé et avenir avec une force qui semble provenir du plus loin de l’histoire.