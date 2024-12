Documentaire

Ils ont l’âge de profiter de leur retraite mais choisissent de reprendre le chemin du travail.

Parce que leur pension n’est pas assez conséquente pour subvenir à leurs besoins ou que l’activité professionnelle leur manque, plus de 500 000 seniors se seraient relancés sur le marché. Des sites proposant des offres d’emploi leur sont désormais exclusivement dédiés. Deux secteurs s’intéressent particulièrement à ces têtes grises : les services à domicile et, plus étonnant, les entreprises spécialisées dans l’accompagnement des seniors. Les profils les plus qualifiés sont eux recherchés pour des missions spécifiques très bien rémunérées. Depuis 2009, le cumul emploi-retraite est autorisé mais est soumis à de nombreuses conditions. Jusqu’à combien ces retraités actifs peuvent-ils gagner ? Jusqu’à quel âge ? Documentaire réalisé par Jessica Lapize, Patrick Spica Production