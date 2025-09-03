Documentaire

Saviez-vous qu’un platane perd chaque année une tonne de feuilles dans les rues de nos villes ? Ou qu’un mètre carré de massif floral coûte plus de 200 euros par an en semence, arrosage, engrais, salaire du jardinier etc… ? En moyenne, les grandes villes françaises dépensent cinq millions d’euros par an dans la création de nouveaux espaces verts. Dans une société de plus en plus urbanisée où plus d’un Français sur trois n’a pas de jardin, la demande en parcs et espaces verts publics n’a jamais été aussi forte. 80% des Français veulent un contact quotidien avec la nature. Après « les années bétons », les élus font donc marche arrière. Mais comment financer ces chantiers verts qui peuvent vite atteindre plusieurs millions d’euros ? En fonction des méthodes de jardinages et même des goûts « floraux » des élus, la facture peut varier du simple au double. Pourquoi les Français ne sont-ils pas logés à la même enseigne d’un quartier à l’autre ou même d’une rue à l’autre ? Habitez-vous une ville qui a la main verte et qui a su réduire la facture grâce à d’étonnantes astuces ? Ou de celle qui paye plein pot ?Réalisateur : Ternier Karelle, Didier Olivier