Askwar Hilonga, ingénieur chimiste, a inventé un outil révolutionnaire : un filtre à base de nanoparticules qui pourrait permettre...
En Colombie, des pilotes risquent leur vie pour relier des communautés indiennes éparpillées dans la forêt amazonienne. A bord...
A 4 700 m d’altitude, les mineurs de Potosi usent leur santé et risquent quotidiennement leur vie dans les...
Faut-il interdire la burqa en Suisse? Une initiative en cours de récolte de signatures relance le débat sur le...
Un réseau de groupes anti-migrants a émergé à travers l’Afrique du Sud. Ces groupes accusent les immigrés clandestins d’être...
Si une femme accouchait au sommet du mont Blanc, de quelle nationalité serait l’enfant ? Pour la France, évidemment,...
Capitale actuelle de l’Indonésie, Jakarta fait partie des villes les plus polluées du monde. L’air y est irrespirable, à...
Il y a 4 ans, Passe-moi les jumelles avait rencontré Birgit et Christophe Broillet dans leur maison à Romont....
Après chaque tuerie de masse, les théoriciens du complot se déchaînent sur les réseaux sociaux. Harcèlement, menaces de mort,...
Partout dans le monde, le nombre d’enfants inscrits à l’école ne cesse d’augmenter. Mais les moyens manquent, et beaucoup...
« J’ai grandi dans une cité minière du Nord-Pas de Calais qui aujourd’hui se bat pour sa survie. Cet ilot...
En Indonésie, les «fous» sont les damnés de la terre. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont soumis...
Des films à la gloire des martyrs palestiniens, c’est la nouvelle arme du Hamas. L’Organisation islamiste investit maintenant dans...
La région pauvre de Montepuez, où un gisement a été découvert il y a huit ans, tient désormais du...
En raison des prix élevés de l’énergie, de nombreuses personnes craignent de ne pas pouvoir se chauffer cet hiver....
En France, 2,5 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Certaines sont sans abri, d’autres l’ont été...
Depuis trois décennies, l’Est de la République Démocratique du Congo est en proie à des conflits sanglants sur fond...
A Daulatdia, près d’une voie rapide qui relie l’Inde à Dakha, à cent kilomètres de la capitale, Dakha, est...
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...
Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site