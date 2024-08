Documentaire

Gagner, payer, emprunter, rembourser… l’argent est partout ! Mais l’amour et lui font rarement bon ménage. C’est d’ailleurs, en France, la deuxième cause de séparation après l’infidélité ! « «Quand on aime, on ne compte pas», cette phrase, on l’entend beaucoup au moment du mariage, plus du tout au moment des divorces ! », témoigne cette avocate. L’argent et l’amour sont donc au coeur de ce numéro de « Zone interdite ». Et, visiblement, le sujet est vaste ! Car, apprend-on ici, un couple sur trois ne se dit pas la vérité dans ce domaine et un couple sur dix dissimule même un compte secret à son conjoint ! Une part d’ombre décidément bien partagée… Pour illustrer ce thème, le magazine est allé à la rencontre de quatre couples. Chaque cas est particulier et reçoit l’éclairage d’un psychologue.