Documentaire

Trois mois après la chute de Bachar al-Assad, l’avenir de la Syrie est incertain. L’euphorie cède la place à l’inquiétude et la population se demande ce que le nouveau pouvoir islamiste lui réserve. Aux côtés du guide touristique Ahmad Al Khalaf, « Tracks East » sillonne ce pays partagé entre traumatismes du passé et espoirs de renouveau.

Trois mois après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie fait face à un avenir incertain. L’euphorie liée à la liberté retrouvée après treize années de guerre civile laisse place à l’inquiétude : comment les nouveaux dirigeants islamistes vont-ils réagir ?

Aux côtés d’Ahmad Al Khalaf, « Tracks East » parcourt un pays partagé entre l’espoir et la peur. Ce guide touristique originaire d’Alep a survécu à la guerre et du fait de son inscription à l’université, évité la conscription. Aujourd’hui, il retrouve des anciens amis et découvre de nouvelles réalités. À Alep, il évoque la peur, la corruption et un quotidien marqué par les stigmates de la guerre civile. À Damas il est en compagnie de l’humoriste Rami, musulman alaouite qui a dû fuir Homs, sa ville natale. Les récits de représailles perpétrées par des sunnites envers les alaouites, le groupe ethnique dont est issu le clan Assad, se multiplient. Ahmad évoque avec Rami les craintes de sa communauté.

Ahmad nous présente le collectif multiconfessionnel de stand-up Styria qui fait sensation avec son nouveau spectacle “Run, Assad, Run“. “Si nous pouvons rire ensemble, nous pouvons vivre ensemble“, telle est la devise de ces artistes sunnites, alaouites et chrétiens.

Quelles interrogations et quelles peurs animent à présent la population syrienne ? Que reste-t-il des espoirs nés de la révolution ? Tracks East dresse le portrait saisissant d’un pays en pleine transition.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)