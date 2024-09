Documentaire



Une destination prisée par la jet-setMykonos est devenue une destination très populaire auprès des célébrités et des personnes fortunées, ce qui lui a valu le surnom d' »île de la jet-set ». Sa notoriété a explosé dans les années 1950 grâce à Aristote Onassis qui y a attiré le gotha international. L’île est réputée pour sa vie nocturne animée et exubérante. On y trouve de nombreux bars, clubs et restaurants branchés qui restent ouverts tard dans la nuit. Le coût de la vie à Mykonos est particulièrement élevé, surtout en haute saison. Les prix des hôtels, restaurants et activités sont bien au-dessus de la moyenne grecque. L’île souffre d’un tourisme de masse qui pose des problèmes environnementaux et d’infrastructures, notamment en termes de gestion des déchets et de l’eau. Malgré l’afflux touristique, Mykonos a su préserver son charme architectural typique des Cyclades, avec ses maisons blanches aux volets bleus et ses ruelles pittoresques. L’île possède de nombreuses plages réputées, certaines plus familiales et d’autres connues pour leurs fêtes. Pour profiter de Mykonos de manière plus authentique et à moindre coût, il est recommandé de visiter l’île hors saison, quand elle retrouve un peu de son calme d’antan. En résumé, Mykonos offre une expérience unique mêlant fête, luxe et beauté naturelle, mais au prix d’un tourisme parfois excessif et onéreux.