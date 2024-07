Documentaire

Ryan, 8 ans, est né sans main droite. Ses parents ont découvert son handicap le jour de sa naissance. “J’ai pleuré, forcément. Et mon mari est tombé dans les pommes.” Cela pourrait être une histoire banale, celle d’un enfant né avec une malformation… Sauf que des cas comme celui de Ryan, on en a compté 7 dans un rayon de 17 kilomètres autour de son village, Druillat, dans l’Ain. Tous nés entre 2009 et 2014. Soit 58 fois plus que la normale, selon une enquête épidémiologique menée par le REMERA, une structure qui recense les malformations dans la région. A l’autre bout de la France, un autre village, dans le Morbihan, semble avoir vécu la même malédiction. A Guidel, en 18 mois, trois enfants sont nés sans main gauche, dans cette même commune de 10 000 habitants, qui ne compte en général qu’une centaine de naissances par an…Quelle est la cause de ces malformations en série? Médicaments, mode de vie ? Les parents ont été soumis à des enquêtes épidémiologiques. Leur seul point commun : ils vivent tous dans des zones rurales… Les pesticides sont ils alors en cause ? Dans l’Ain, deux usines Seveso sont à proximité des habitations des familles concernées. Dans la région, des veaux sont nés également avec des malformations, comme les enfants.

Réalisateur : Amaury Velter

Xavier Luizet