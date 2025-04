Podcast

En France, de plus en plus de femmes consomment de l’alcool. Alors que la consommation baisse chez les hommes depuis trente ans, elle augmente chez les femmes, en particulier après 35 ans.Pourtant, les effets de l’alcool sur leur santé sont plus graves, et les mécanismes d’addiction souvent plus silencieux.

Pourquoi cette évolution ?

Quelle prévention mettre en place, quand on sait que les femmes sont devenues une cible marketing pour les alcooliers ?

Et surtout : comment aider celles qui sombrent, souvent dans le silence et la honte ?