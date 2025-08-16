Article

Le ronflemen perturbe aussi bien le dormeur que son entourage et c’est un problème bien plus répandu qu’on ne le pense. Non seulement il affecte la qualité du sommeil de la personne concernée, mais il a également des répercussions sur la vie de couple et le bien-être global.

Heureusement, de nombreuses solutions existent pour limiter, voire éliminer ce désagrément et retrouver des nuits réparatrices.

Identifier les causes du ronflement

Avant de chercher à combattre ce phénomène, il est essentiel de comprendre d’où il vient. Les origines sont multiples et varient d’un individu à l’autre. Parmi les principales causes, on retrouve :

La congestion nasale liée à un rhume ou à des allergies

L’excès de poids et le relâchement des tissus

La consommation d’alcool, surtout le soir

La position adoptée pendant le sommeil

Savoir reconnaître le facteur déclencheur est une première étape indispensable, car une fois la cause identifiée, il devient beaucoup plus simple de mettre en place une solution réellement efficace.

Il est prouvé que les personnes conscientes de la cause exacte de leur ronflement trouvent plus rapidement un traitement adapté et durable.

Les solutions pour améliorer la respiration nasale

Pour ceux qui souffrent d’une obstruction des voies respiratoires supérieures, les méthodes simples peuvent déjà faire une grande différence.

L’utilisation de bandes nasales est par exemple une solution accessible et pratique, puisqu’elles permettent d’élargir les voies et de faciliter le passage de l’air. Les lavages nasaux à l’eau salée sont également recommandés pour dégager les sinus et limiter la gêne respiratoire.

Selon certaines études médicales, une simple amélioration de la respiration nasale permettrait de réduire jusqu’à 30 % l’intensité du ronflement chez certains patients.

L’impact du poids et de l’hygiène de vie

Le surpoids est l’un des facteurs les plus étroitement liés au ronflement. Même une perte modeste peut réduire de manière significative la fréquence et l’intensité du bruit nocturne.

Pour cela, il est conseillé d’adopter une hygiène de vie équilibrée, combinant une alimentation saine, un sommeil régulier et une pratique sportive adaptée. Les petits efforts au quotidien finissent par produire de grands résultats sur la qualité des nuits.

On estime que chez certaines personnes, une réduction de 10 % du poids corporel suffit à diminuer notablement les ronflements.

L’importance de la position de sommeil

La posture adoptée pendant la nuit a un impact considérable. Dormir sur le dos entraîne souvent le relâchement des tissus de la gorge, ce qui bloque partiellement les voies respiratoires.

Une solution simple est de dormir sur le côté afin de libérer le passage de l’air. Certains utilisent l’astuce consistant à coudre une balle de tennis dans le dos du pyjama, ce qui empêche de basculer naturellement sur le dos.

Des recherches cliniques montrent que 54 % des ronfleurs chroniques constatent une nette amélioration en changeant simplement de position de sommeil.

L’effet de l’alcool sur le ronflement

La consommation de boissons alcoolisées, surtout en soirée, accentue fortement les ronflements.

L’alcool a pour effet de détendre les muscles de la gorge, favorisant leur affaissement et augmentant ainsi le risque d’obstruction partielle des voies respiratoires. Réduire ou éviter la consommation d’alcool avant le coucher peut donc s’avérer très bénéfique.

Un rapport médical souligne que l’alcool augmente de près de 40 % la probabilité d’épisodes de ronflement bruyants et prolongés.

Les dispositifs médicaux pour les cas sévères

Lorsque le ronflement devient vraiment handicapant ou qu’il est associé à des troubles plus graves comme l’apnée du sommeil, il est possible de recourir à des dispositifs médicaux.

Parmi les plus connus figurent les orthèses d’avancée mandibulaire, qui maintiennent la mâchoire dans une position avancée afin de faciliter le passage de l’air. Ce type de solution, prescrit par un professionnel de santé, peut véritablement transformer la qualité du sommeil.

Les spécialistes du sommeil estiment que près de 80 % des utilisateurs d’orthèses constatent une amélioration significative dès les premières semaines.

Conclusion

Le ronflement, aussi banal qu’il puisse paraître, ne doit pas être négligé.

En identifiant correctement ses causes et en mettant en place des solutions adaptées — qu’il s’agisse d’un simple changement de posture, d’une meilleure hygiène de vie, d’une réduction de la consommation d’alcool ou de dispositifs médicaux spécifiques — il est possible de retrouver un sommeil réparateur.

En agissant avec constance et en consultant un professionnel si nécessaire, chacun peut espérer retrouver des nuits paisibles et préserver l’équilibre de sa vie quotidienne.