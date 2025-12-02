Immunité, hiver, défenses naturelles, vitalité, fatigue saisonnière, inflammation, nutrition, sommeil, stress, neurosciences, microbiote… Pourquoi notre système immunitaire s’affaiblit-il lorsque le froid arrive ? Quels gestes simples peuvent réellement renforcer nos défenses naturelles au quotidien ? Faut-il se supplémenter, et si oui, avec quels compléments alimentaires ? Comment l’alimentation, le sommeil, nos émotions et même l’environnement agissent-ils sur notre immunité ?
Le Dr Yann Rougier partage ses secrets pour préserver une bonne santé et immunité tout au long de l’hiver.