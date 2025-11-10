Longtemps, la médecine a cantonné les animaux dans des laboratoires. Aujourd’hui, ils sont utilisés comme auxiliaires de soin dans des EMS, en soins palliatifs, auprès des personnes handicapées et dans les hôpitaux, notamment dans les processus de rééducation. Comment l’animal a-t-il ainsi obtenu le statut de soignant ? Que peuvent-ils apporter de plus dans la thérapie ? Et le contact animalier peut-il vraiment panser le corps et l’âme des humains ?
Reportage suivi d’une discussion avec Jérôme Michalon, sociologue, et Didier Vernay, neurologue.