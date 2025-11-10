Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les bienfaits curatifs de la menthe Elles ne jurent que par la menthe !

Podcast Décrocher du sucre Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose le Dr Paul Dupont. Quelles sont les réelles conséquences du sucre sur notre corps...

Article Hémorroïdes : quels traitements ? Les hémorroïdes sont une affection courante qui touche des millions de personnes dans le monde entier. Elles sont souvent...

Conférence Cœur de femme A l’occasion de la Semaine du cœur 2020, le service de cardiologie vous propose une conférence santé sur le...

Article Est-ce que la betterave constipe ? La betterave, ce légume-racine coloré et savoureux, est souvent mise en avant pour ses bienfaits nutritionnels et ses propriétés...

Article Peut-on prendre un médicament périmé ? La date de péremption des médicaments est un sujet qui suscite de nombreuses questions. On peut se demander si...

Conférence Activité physique : chaque minute compte L’activité physique est souvent perçue comme une obligation nécessitant du temps et une organisation minutieuse. Pourtant, chaque minute d’effort...

Article Noix : quels bienfaits ? Plusieurs types de noix, parmi ceux-ci les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les noix du...

Documentaire Mon mari dort toute la journée, je craque ! Sophie et Olivier sont ensemble depuis 8 ans. Olivier est hypersomniaque. Depuis, pour Sophie, tout a changé : Olivier...

Article Concert : comment protéger ses oreilles ? La musique live a toujours été une expérience émotionnelle puissante pour beaucoup. Elle est capable de nous transporter et...

Article Cinq indices révélateurs d’une possible insuffisance en protéines Lorsqu’on évoque une alimentation saine et équilibrée, l’importance des protéines est souvent mise en avant. Ces macronutriments jouent un...

Documentaire Objectif minceur : un mois pour perdre 5 kilos ! De jeunes candidates ont un mois pour perdre leurs kilos superflus. Tommy Europe, ancien champion de football américain, et...

Conférence Le droit de maigrir ou le droit de guérir ? Le droit de maigrir ou le droit de guérir : cette question soulève un dilemme contemporain aux résonances profondes,...

Documentaire Drogues festives : défonce et dérives Un médecin britannique avait provoqué un tollé en affirmant que consommer de l’ecstasy était moins dangereux que monter à...

Documentaire Les agrumes, nos amis pour l’hiver Ces fruits gorgés de soleil et de vitamine C sont des excellents remèdes contre les coups de mou de...

Documentaire Ayahuasca : potion magique et potion tragique Une boisson hallucinogène préparée en Amazonie provoque un engouement planétaire. Mais l’ayahuasca n’est pas sans risque. Au Pérou, sa...

Article Les avantages de consommer de la betterave La betterave est un légume-racine souvent sous-estimé, mais qui regorge de bienfaits pour la santé. Consommer de la betterave...

Conférence Santé mentale : bougez! Et s’il suffisait de bouger plus pour préserver sa santé mentale? Marcher, monter un escalier, pédaler pour aller au...