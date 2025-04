Podcast

Six adultes sur dix et un enfant et adolescent sur trois seront en surpoids ou obèses d’ici 2050 sans une action immédiate et efficace des gouvernements.

– Comment comprendre cette véritable épidémie ?

– Que faut-il faire au plan national que peut-on mettre en place au plan individuel ?

Le Dr Sébastien Czernichow, médecin nutritionniste, nous explique les causes et les conséquences graves de l’obésité, tant médicales, psychologiques que sociales.

Il évoque aussi les solutions possibles, tant individuelles que gouvernementales, et les mesures à prendre dès le plus jeune âge pour inverser la tendance.