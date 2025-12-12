Ressources Dans la même catégorie

Article Abbaye du Mont-Saint-Michel : 1000 ans d’histoire Nichée entre terre et mer, dominant majestueusement la baie qui l’entoure, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel est plus qu’un simple édifice...

Article Courte histoire de la Bastille La Bastille, nom qui résonne profondément dans l’histoire de France, est bien plus qu’un simple symbole de la Révolution...

Podcast La véritable histoire du tunnel sous la Manche Le tunnel sous la Manche, une prouesse d’ingénierie emblématique, est bien plus qu’une simple connexion physique entre le Royaume-Uni...

Podcast La Tour de Londres et ses sombres secrets Attraction touristique de nos jours, la tour londonienne accueille de nombreux visiteurs attirés par l’histoire de ce lieu emblématique....

Documentaire Quand le climat écrit l’Histoire Un documentaire diffusé sur France 5 daté de 2014 Inondations, sécheresses, températures extrêmes sont aujourd’hui omniprésentes dans notre actualité,...

Conférence Rien n’est vrai, tout est permis: l’histoire avec Assassin’s Creed Origins La richesse des rapports des jeux vidéo avec l’histoire ne manque pas d’évoquer des scénarios idéaux où la culture...

Podcast Les reines de France Elles s’appelaient Aliénor, Anne, Claude, Isabeau ou Marguerite… et elles ont façonné la France. Dans cet épisode exceptionnel, Franck...

Podcast Les grandes batailles de l’Histoire Des plaines antiques aux champs de bataille médiévaux, Franck Ferrand nous guide à travers les affrontements majeurs qui ont...

Conférence L’histoire du café Longtemps surnommé le « vin des arabes », le caféier est originaire d’Afrique centrale. C’est en Ethiopie que sa...

Conférence Fondation de la Beauce La fondation de la Beauce, région emblématique située au sud-ouest de Québec au Canada, s’enracine profondément dans l’histoire de...

Podcast Quelle est l’origine de la croix bleue sur les ambulances ? La croix bleue sur les ambulances est une image que chacun reconnaît immédiatement, sans nécessairement connaître sa véritable origine....

Podcast Fouché Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent l’histoire de Fouché. Joseph Fouché était une figure...

Conférence Bretons et fiers de l’être Anne de Bretagne – Le Parlement de Bretagne à Rennes – Le château de Josselin Depuis les réserves du...

Article Comment Hawaï est-il devenu un État américain ? L’histoire de l’intégration d’Hawaï en tant qu’État américain est un récit fascinant marqué par des événements historiques, politiques et...

Podcast Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? C’est la question que vous avez choisi sur Instagram :...

Documentaire L’ombre d’un doute – Le palais des secrets C’est en s’appuyant sur les derniers travaux des historiens et sur de nombreux témoignages inédits que Franck Ferrand est...

Documentaire Des hommes de Cro-Magnon aux Romains Dans ce premier épisode d’ « Histoire(s), made in France » nous survolerons le territoire français sur une période...

Podcast Polynésie – Le mirage nucléaire Entre 1966 et 1996, la France procède à 193 tirs atomiques en Polynésie Française pour développer son arsenal nucléaire....