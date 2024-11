La Rioja, la plus grande région viticole d’Espagne, se distingue par ses impressionnants chiffres : plus de 2500 producteurs,...

C’est un aliment de référence dans nos assiettes. Nous consommons près de 14 kilos de tomates par an et...

La Belgique ce n’est pas que les moules-frites, les chocolats, les gaufres et la bière. Marc Declercq, journaliste et...

Documentaire

\r

Les Français dévorent plus de dix kilos de pizza par an et par habitant, loin devant les Italiens et...