Documentaire

Le Beaufort, souvent surnommé le « roi des fromages », est une véritable icône de la gastronomie française. Ce fromage à pâte pressée cuite, au goût délicat et raffiné, est produit exclusivement en Savoie, au cœur des Alpes. Son origine remonte à plusieurs siècles, et son élaboration est profondément enracinée dans les traditions pastorales de la région.

Reconnaissable à sa croûte lisse et à sa pâte jaune pâle, le Beaufort séduit autant par son apparence que par ses saveurs uniques. Il dégage des arômes subtils de noisette et de fleurs des montagnes, témoins des prairies fleuries où paissent les vaches Tarines et Abondances, deux races locales dont le lait est exclusivement utilisé pour sa fabrication. Ce terroir exceptionnel donne au Beaufort une typicité inégalable, le distinguant des autres fromages à pâte pressée.

Sa fabrication, minutieusement encadrée par une appellation d’origine protégée (AOP) depuis 1968, respecte un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. Chaque étape, du caillage à l’affinage, est réalisée avec une précision presque scientifique. Après avoir été moulé dans une toile qui lui donne sa forme concave caractéristique, le fromage est régulièrement retourné et frotté à la main pendant plusieurs mois dans des caves fraîches et humides. C’est là que le Beaufort développe toute sa complexité aromatique, avec une texture fondante et un goût qui varie légèrement selon la saison.

Le Beaufort d’été, produit à partir du lait des vaches qui se nourrissent exclusivement d’herbes et de fleurs d’alpage, est particulièrement recherché pour ses saveurs intenses et florales. Quant au Beaufort chalet d’alpage, fabriqué en haute altitude dans des chalets traditionnels, il est encore plus rare et apprécié des connaisseurs.

Polyvalent, le Beaufort est un véritable allié culinaire. Il sublime les plats les plus simples, comme les gratins ou les quiches, tout en apportant une touche de raffinement aux recettes plus élaborées. Fondant parfaitement, il est aussi l’ingrédient incontournable d’une fondue savoyarde réussie. Mais c’est nature, accompagné d’un morceau de pain de campagne et d’un verre de vin blanc de Savoie, qu’il révèle pleinement son caractère.

Réalisateur : Patrick Carrier, Clément Melane