Documentaire



Lieu chargé de mythes et de légendes, le massif Corse représente à lui seul l’âme et la diversité de l’île. Accompagné d’habitants passionnés, Simon Allix nous emmène à la découverte de la forêt de la Castagniccia, de ses châtaigniers emblématiques et des oliviers qui la peuplent, qui sont autant de témoins de son histoire et du lien fort qui s’est tissé au fil des siècles entre le milieu et les hommes.

Réalisation : Simon Allix & Laurent Chalet