Documentaire

Bienvenue dans l’univers des stations de ski les plus luxueuses et exclusives au monde, où le glamour rencontre la démesure. Du célèbre « Saint-Tropez des neiges » aux spots prisés des milliardaires, explorez ces destinations de rêve qui attirent les ultra-riches et les millionnaires. Palaces somptueux, pistes parfaitement entretenues et services sur-mesure : découvrez ce que ces stations de sports d’hiver huppées ont à offrir aux amateurs de luxe et de prestige. Un véritable paradis enneigé pour les vacances au ski des élites !