Documentaire

Le sushi était naguère un mets de choix, réservé aux seuls connaisseurs. Mais ces dix dernières années, sa consommation s’est démocratisée, et le sushi est devenu un nouveau fast-food, mangé sur le pouce pour la pause du midi, livré chez soi comme une pizza ou acheté en barquette au supermarché. Avec ses 1600 restaurants, dont les deux tiers en région parisienne, la France est le pays le plus «sushivore» d’Europe et, demande oblige, le sushi hexagonal est entré dans l’ère industrielle. Une ambition bien éloignée de celle des maîtres nippons. Baya Bellanger a enquêté sur ce sushi «made in France». Mérite-t-il encore son appellation ? Comment les professionnels arrivent-ils à proposer des prix toujours plus compétitifs ? Est-il aussi sain et diététique qu’on le prétend et, surtout, sans danger pour la santé et pour l’environnement ?Réalisateur : Baya Bellanger