Existe-t-il une recette plus facile et plus rapide à réaliser ? Pas sûr. Le gâteau au yaourt c’est le dessert des kermesses et des goûters d’anniversaire par excellence. Ludique et régressif, simple et bon, c’est un indémodable du patrimoine culinaire français. En plus de la recette traditionnelle, il existe mille et une façons, salée ou sucrée, de préparer et déguster ce gâteau : pourquoi s’en priver ?
