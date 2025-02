Documentaire

À la fin des années 90, une entreprise québécoise a développé un produit miracle pour régénérer le cartilage des genoux endommagés, le CARGEL, qui promettait d’être LA solution de rechange aux prothèses. Or le produit, développé entre autres à l’aide de fonds publics et d’argent de petits actionnaires, a échappé à la propriété industrielle québécoise. À la veille du dévoilement de résultats cliniques très prometteurs, l’entreprise a été mise en faillite et revendue pour une fraction de sa valeur. Bien que faite en toute légalité, certains pensent que la faillite a été orchestrée dans le but de mettre la main sur le brevet de l’invention. Un documentaire de Julie Vaillancourt, Chantal Cauchy, Monique Dumont, Benoit Michaud, Johanne Bonneau.